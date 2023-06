Chloé Béland. Source: LinkedIn

Gabrielle Cournoyer. Source: LinkedIn

Andréa Lahaie. Source: LinkedIn

occupe le poste de stagiaire en droit chez Blakes. Il a quelques mois, elle partageait sur LinkedIn une excellente nouvelle, celle de sa réussite des examens du Barreau.« C'est ainsi avec beaucoup d’émotions et de joie que je termine ma carrière d'étudiante. Je remercie mes professeur.e.s de l’École du Barreau qui ont su me garder curieuse, mes ami.e.s et ma famille pour leur immense support, ainsi que mes camarades de classe qui m’ont inspirée et qui m’ont poussé à me dépasser », a-t-elle écrit.Elle occupait auparavant le poste d’étudiante en droit chez Blakes, depuis mai 2021. C’est à l’Université de Montréal qu’elle a poursuivi ses études en droit.occupe le poste de stagiaire en droit chez Stikeman. Elle aussi était étudiante en droit dans son cabinet avant d’y devenir stagiaire. Elle a décroché son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.Elle a été présidente de l’AED Montréal, l'Association des étudiantes et étudiants en droit à l'Université de Montréal.Du côté de Québec,est désormais stagiaire en droit chez Norton Rose Fulbright.« Il n’y a pas de mots pour décrire le sentiment de fierté que j’ai ressenti aujourd’hui lorsque j’ai su que j’avais passé avec succès les examens de l’École du Barreau ! J’ai eu un parcours universitaire atypique en travaillant à temps plein comme parajuriste tout en faisant mon baccalauréat, le tout en mettant au monde deux adorables petites filles », écrivait-elle sur LinkedIn il y a un mois.Elle est diplômée de l’Université Laval.