Mahwish Tazeem, Émile Forcione, LL.B., Chloé Béland, Scott McDonach, P. Eng., Sélim Ben Chaabane et Martin Racine. Source: LinkedIn

Le cabinet Blake, Cassels & Graydon annonce l’arrivée de six stagiaires dans leur équipe.« Bienvenue à nos six stagiaires qui se sont joints à l’équipe de Blakes la semaine dernière. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous et avons hâte de vous côtoyer au cours des six prochains mois », ont-ils écrit sur LinkedIn.Émile Focione a été rédacteur en chef pour la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, assistant de recherche pour la même université puis stagiaire en droit à la Cour supérieure du Québec.Durant ses études, il s’est impliqué dans l’Association Générale Étudiante de Droit de l'Université de Sherbrooke (AGED) comme coordonnateur du Comité Promo puis comme administrateur.Il détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.Avant de rejoindre Blakes, cette future avocate a travaillé comme étudiante en droit chez Innocence Project, à la Clinique juridique de McGill, chez National Canadian Lawyers, Oziel Law puis chez Compass Startup Legal Clinic.Elle a également été assistante de recherche pour le professeurà l’Université McGill.Mahwish Tazeem détient un baccalauréat ès arts de Bard College, à New York, un Juris Doctor, un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit de l’Université McGill.Avant de rejoindre Blakes, Martin Racine a travaillé comme étudiant en droit chez Galileo Partners en plus d’avoir été opérateur d'information aux Forces armées canadiennes.Durant ses études, il s’est impliqué comme administrateur à l’Association générale étudiante de droit.Il détient un diplôme en techniques de génie aérospatial de l’École nationale d’Aérotechnique en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Avant de rejoindre Blakes, Scott McDonach a travaillé comme chef de projet chez SNC-Lavalin en plus d’avoir co-fondé Dodgebow, une compagnie qui offre des cours de combat au tir-à-l’arc.Ce futur avocat détient un diplôme en génie civil et mécanique appliquée, un baccalauréat en droit et un Juris Doctor de l’Université McGill.Sélim Ben Chaabane a été étudiant en droit chez DrapeauLex avant de rejoindre Blakes. Il a également été bénévole pour Pro Bono Students Canada.Durant ses études, il s’est impliqué comme vice-président aux affaires internes à l'Association des étudiantes et étudiants en droit à l'Université de Montréal (AED). Il s’est également impliqué comme vice-président à la sensibilisation et mobilisation au Comité Environnement de la Faculté de Droit de l'UdeM.Il détient un baccalauréat en science politique en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Rappelons aussi l’arrivée de cette future avocate, qui a travaillé comme étudiante en droit chez Investissement Québec puis à l’Université de Montréal, avant de rejoindre Blakes.Durant ses études, elle s’est impliquée comme membre du comité féministe à L'association des étudiants et étudiantes en Science Politique et Études Internationales de l'Université de Montréal (AÉSPÉIUM). Elle a également été journaliste pour le journal étudiant Le Polémique.Chloé Béland détient un baccalauréat en études internationales avec une spécialisation en droit et gouvernance puis un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.