Camille Tremblay, Dylan Bond et Claudie Harvey. Source Linkedin

Le cabinet Stein Monast annonce l’arrivée de trois nouveaux stagiaires dans leur équipe.« Stein Monast est fier d’accueilliretà titre de stagiaires en droit pour l’été 2023 », a écrit le cabinet sur LinkedIn.Avant de devenir stagiaire en droit chez Stein Monast, Dylan Bond a été parajuriste au sein du cabinet. Durant ses études, celui-ci s’est impliqué dans l’Association des Étudiants et Étudiantes en Droit de l'Université Laval comme administrateur et secrétaire général du conseil d’administration.Sur LinkedIn, il se présente comme observateur et soucieux des détails. « J’aime perfectionner mes techniques et collaborer avec mon équipe. La rigueur et le professionnalisme font partie de mon quotidien ».Dylan Bond détient un diplôme en techniques juridiques du Cégep Garneau ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Claudie Harvey s’est impliquée auprès du Bureau d’information juridique en plus d’occuper un emploi d’agente en assurances de dommages des particuliers pendant ses études à l’Université Laval.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Avant de rejoindre Stein Monast, Camille Tremblay a travaillé comme agente à l’indemnisation chez SSQ Assurance, comme représentante à la fonction publique au Comité aux affaires professionnelles et comme coordonnatrice pour les Enjeux du droit.Elle a aussi été agente à l’information pour l’Autorité des marchés financiers avant de devenir stagiaire en droit.Durant ses études, cette future avocate a été bénévole pour le Bureau d'information juridique de l’Université Laval, pour la Fondation Rêves d'enfants et pour la municipalité du Lac-aux-Sables.Camille Tremblay détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.