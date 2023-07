Me Aurélie Gauthier. Source: Langlois

Merejoint le cabinet Langlois Avocats. Elle concentre sa pratique sur le litige commercial, l’insolvabilité et le droit administratif.Elle offre également des services en prévention et règlement des litiges et est médiatrice accréditée par le Barreau du Québec.« Quel privilège de rejoindre une équipe aussi compétente que dévouée, où je pourrai mettre à profit mon expertise juridique tout en faisant ce qui me passionne vraiment : accompagner les gens d’affaires et leurs entreprises dans la réalisation de leurs objectifs, y compris en les aidant à prévenir et à gérer les litiges », a déclaré avec enthousiasme l’avocate sur LinkedIn.Avant de se joindre au cabinet, Me Aurélie Gauthier a pratiqué le litige administratif et pénal au sein de l’Autorité des marchés financiers.Cette expérience lui a permis d’acquérir « une connaissance approfondie de l’encadrement des différents acteurs des marchés financiers au Québec, et plus particulièrement de ceux du secteur de l’assurance », indique le cabinet.Depuis plus de quatre ans, l’avocate est également administratrice de la Fondation Dufresne et Gauthier, un organisme qui vient en aide aux enfants de familles vulnérables et aux jeunes en situation de risque en soutenant des projets rassembleurs.Durant ses études, cette Barreau 2016 a été stagiaire bénévole pour l’Organisation nationale des droits de l'Homme. Elle œuvrait alors à la promotion et la protection des droits humains dans les zones minières sénégalaises et à l'organisation de forums sur la bonne gouvernance et la gouvernance locale.Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.