Véronique Hivon. Source: Véronique Hivon

En avril 2022, l’ancienne avocate et députée,, a choisi de quitter la vie politique pour se dédier entièrement à plusieurs de ses passions, dont le droit, l’éducation et la science politique. Elle s’est confiée à Droit-Inc sur sa nouvelle vie.Au secondaire et au cégep, j’ai toujours été intéressée par le droit, le journalisme et les sciences politiques. J’ai choisi d’aller vers le droit car ça m’intéressait beaucoup. De plus, on me disait souvent que le droit permettait de structurer sa pensée et de développer des compétences en argumentation.Absolument. Comme je l’ai dit avant, mes études en droit m’ont permis de structurer ma pensée et de développer mes compétences en argumentation et ça, c’est très utile en politique. Je dirais aussi que ça m’a permis de mieux comprendre le processus de création d’un projet de loi et tout l’aspect législatif que l’on retrouve en politique.Faire partie d’Éducaloi me permet de rejoindre mes passions pour le droit et l’éducation. La mission de cet organisme est vraiment unique. Elle permet à la population générale de mieux comprendre les principes du droit, d’une façon claire et vulgarisée. Je suis fière de faire partie d’une équipe qui contribue à l’éducation juridique et donc à la démocratie dans notre société.Mon expérience en droit commence à être un peu loin de moi. Je n’aurais pas pu transmettre mes connaissances avec autant d’acuité qu’en science politique. Avec mes 14 années d’expérience en politique, je crois que je suis au bon endroit, au bon moment.J’aimerais peut-être un jour enseigner le droit fondamental ou parler des processus législatifs. Je n’écarte pas la possibilité de faire des conférences à la faculté de droit pour expliquer certaines choses par rapport au droit ou à la législation en politique. Ces enjeux-là me tiennent encore beaucoup à cœur.Le droit continue à m’intéresser énormément, mais je ne pense pas que c’est l’endroit où je peux être le plus être utile. Je préfère être en mesure d’approfondir mes connaissances dans plusieurs enjeux et c’est ce qu’Éducaloi et le poste de professeure me permettent de faire. Mon nouvel objectif dans ma carrière est de pouvoir avoir le temps de toucher à plusieurs passions à la fois comme le droit, l’éducation et la politique.