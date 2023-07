Sarah-Maude Le Corre. Source: Blanchard Lupien Notaires

Mevient d’être nommée à titre de notaire associée au sein du cabinet Blanchard Lupien Notaires.Celle qui se spécialise en matière de droit des personnes et des successions est reconnue pour « son dynamisme, sa bienveillance et son approche humaine envers ses clients et ses pairs ».« Son professionnalisme et son dévouement sont très appréciés par tous ceux qui la côtoient », ajoute le cabinet sur LinkedIn.Me Sarah-Maude Le Corre a rejoint Blanchard Lupien Notaires en décembre 2010 pour y pratiquer principalement le droit de la personne, de la famille et des successions.Avant de rejoindre le cabinet, elle a exercé à son compte durant deux ans. Elle a également travaillé pour Lafond, Notaires et Dominique Coté Notaire.Durant ses études, Me Sarah-Maude Le Corre a été trésorière de l'Association des étudiantes et étudiants en droit de l'UQAM.La nouvelle associée du cabinet Blanchard Lupien a également eu plusieurs expériences de bénévolat. Elle a notamment été assistante auprès de l’entraîneur du Club de soccer Fabrose à Laval.Me Sarah-Maude Le Corre est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en droit notarial de l’Université de Montréal. Elle détient aussi un DEC en sciences humaines profil individu du Collège Montmorency.