Le bureau de Sherbrooke a participé aux Grands Jeux des Partenaires. À Québec, les membres du cabinet Lavery ont pris part au #DéfiSansAuto en se rendant au bureau à vélo.Le cabinet était également présent à Boston pour la convention #BIO2023. L’associéa participé à la soirée bleue du Festival TransAmériques eta introduit l’annuel Gala RH.etdu cabinet Fasken ont récemment présenté la conférence « Sujets chauds à la veille de l’été pour les sociétés inscrites » au bureau de Montréal.Les participants ont pu en apprendre plus sur des éléments importants touchant notamment les opportunités d’investissement dans des véhicules alternatifs et sur l’identification des bénéficiaires ultimes en vertu du Projet de loi 78., avocate chez BCF au bureau de Montréal et membre du barreau de l'État de Washington, a participé à la conférence annuelle de l'American Immigration Lawyers Association à Orlando, en Floride, où elle a officiellement entamé la deuxième année de son mandat en tant que secrétaire du comité exécutif de la section canadienne de l'AILA pour 2023-2024.Il s'agit de la plus grande conférence de l'année pour les avocats spécialisés en immigration aux États-Unis.Le cabinet a récemment ouvert de nouveaux bureaux et centres de conférences ultramodernes à Montréal.« Nos installations, qui comprennent une technologie de conférence interactive de pointe, un mobilier ergonomique, d'innombrables espaces de collaboration et un café avec un barista à temps plein, sont avant tout un investissement dans le marché montréalais et dans notre personnel », indique le cabinet sur LinkedIn.