Ryan Mayele. Source: LinkedIn

Mathieu Paquette. Source: LinkedIn

Elizabeth Groleau. Source: Dunton Rainville

Dans les dernières semaines, des employeurs ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe.est désormais avocat au Ministère de la Justice du Québec au Fonds d’aide aux actions collectives. Sa pratique se concentre essentiellement sur le droit civil et le litige.Avant de rejoindre le Ministère, Me Mayele a travaillé comme assistant juridique au Centre communautaire juridique de l’Outaouais, comme assistant à l’enseignement à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et comme assistant juridique pour la Fondation Acacia.Il a aussi été conseiller juridique pour Néolégal et avocat chez Cholette Avocats. Durant ses études, celui-ci a été bénévole pour l’Association étudiante canadienne pour les droits de l'enfant de l'université d'Ottawa et pour le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant.Ce Barreau 2019 détient un baccalauréat en droit civil de l’Université d’Ottawa.est maintenant avocat en droit du travail et de l’emploi chez 71 Légal. « Sa curiosité intellectuelle et son objectivité sont des atouts importants pour notre équipe et nos clients », a mentionné l’associéesur LinkedIn.Avant de rejoindre 71 Légal, Me Paquette a travaillé comme étudiant en droit au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, comme stagiaire puis avocat chez Desroches Mongeon.« Je suis reconnaissant d'avoir eu un environnement de stage qui m'a permis de débuter ma pratique dans des domaines de droit qui m'intéressent (droit du travail, droit des assurances et droit social) », a-t-il écrit sur LinkedIn en mars dernier.Ce Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.est dorénavant avocate chez Dunton Rainville. « De notre bureau de Sherbrooke, Me Groleau axera sa pratique sur le litige civil et commercial. Son expertise englobe également le droit immobilier, le droit des assurances et le droit de la construction », s a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Avant de rejoindre Dunton Rainville, Me Groleau a travaillé comme tutrice au Centre d’entraide à l’étude en droit à l’Université de Sherbrooke, comme auxiliaire de recherche à la Cour du Québec et comme étudiante en droit chez Delorme LeBel Bureau Savoie. Elle a aussi été avocate pour Holmested & associés.Cette Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.