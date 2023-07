Laurence Saumure. Source: LinkedIn

Dans les dernières semaines, les cabinets et entreprises ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions de stagiaires dans les cabinets et entreprises.est actuellement stagiaire en droit de la protection de la jeunesse au Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière.Avant de travailler pour le centre communautaire juridique, cette future avocate a été stagiaire à la Cour du Québec puis spécialiste en rédaction étudiante chez Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés.Laurence Saumure détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.est maintenant stagiaire en droit de la famille et protection de la jeunesse chez Schirm & Tremblay.Avant de rejoindre ce cabinet, cette jeune femme a travaillé comme stagiaire en droit de la famille chez Nancy Couvrette avocate, coordonnatrice du Comité du droit de la famille et de la jeunesse de son université, puis étudiante en droit au Cabinet RH.Rosalie Pelletier détient un baccalauréat en droit puis un microprogramme de 2e cycle en gestion d’entreprise à l’Université de Sherbrooke.détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le jeune homme a annoncé sur LinkedIn son arrivée prochaine au sein de la SAAQ. « Après avoir réussi les examens de l’École du Barreau en mai dernier, je suis heureux d’avoir débuté aujourd’hui mon stage en droit à la Société de l'assurance automobile du Québec ».Côté expériences professionnelles, le futur avocat a été agent d’assurances chez Desjardins, étudiant en droit chez Durand Avocat puis assistant aux professeurs à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.est désormais stagiaire en droit chez Stein Monast. Avant d’obtenir ce poste, cette jeune femme a été adjointe juridique à temps partiel au sein du même cabinet.Elle a aussi été adjointe au greffe à la Ville de Shannon puis stagiaire en droit pour Lobbyisme Québec. Elle s’implique actuellement avec les Missions commerciales de l'Université Laval.Elle s’est aussi impliquée par le passé auprès du Bureau d'information juridique et auprès d’Étudiant.e.s Pro Bono du Canada.Ariane Henry détient un certificat en criminologie de l’Université Laval. Elle complète présentement son baccalauréat en droit à la même université.