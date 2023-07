Virginie Trudelle et Antoine Hébert Source: LinkedIn

Virginie Trudelle Source: LinkedIn

Antoine Hébert. Sources: LinkedIn

Il s’agit de Meet de MeAyant tous les deux rejoint le cabinet à titre d’étudiant en droit en juin 2022 et ensuite stagiaire en droit à compter de janvier 2023, les Barreaux 2023 viennent s’ajouter à la relève déjà en place au cabinet.« Je suis très fier et heureux d’annoncer les nominations d’Antoine et Virginie comme avocats au sein de notre cabinet. Ils ont décidé de débuter leur carrière avec nous, à la suite de leur stage effectuer dans notre cabinet. Ils viennent bien compléter notre équipe de la relève », mentionne, associé-directeur chez Beauvais Truchon Avocats.Virginie Trudelle rejoint les équipes en droit du travail et en litige. Tout au long de son parcours universitaire, Elle s’est impliquée au sein du Club Droit et Affaires de l’Université Laval et a été plaideuse au concours de plaidoirie Laskin.Antoine Hébert rejoint aussi les équipes en droit du travail et en litige. Tout en poursuivant ses études, le jeune homme était membre de l’équipe de Ski de fond du Rouge et Or et capitaine de cette équipe de 2019 à 2021. Son parcours fut couronné de plusieurs médailles dont quelques médailles pour la Coupe Noram en 2019 et 2020, champion canadien universitaire de sprint et a aussi été sélectionné pour représenter le Canada aux Universiades 2021 en Suisse.