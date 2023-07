Angelina Argento-Scalia, Ann-Valérie Denis, Philippe Guay, Pouyan Zabihian et Simon Filiatrault Source: LinkedIn

Gowling a récemment souhaité la bienvenue à ses nouveaux stagiaires et se dit fier de travailler avec eux au cours des prochains mois. Il s’agit d’, d’, de, deet deAngelina Argento-Scalia était déjà étudiante en droit chez Gowling, depuis mai 2021. Elle a étudié en droit à McGill, où elle a aussi obtenu un baccalauréat en commerce, entrepreneuriat et gestion du travail et des ressources humaines.Ann-Valérie Denis était étudiante en droit chez Gowling depuis la même période et est diplômée de l’Université de Montréal, non seulement en droit mais aussi en neurosciences. Idem pour Philippe Guay, étudiant en droit dans ce cabinet depuis 2021 et diplômé de McGill en droit, mais aussi en arts.Pouyan Zabihian était étudiant en droit chez Gowling depuis mai 2019. En plus de son parcours à McGill, il a aussi obtenu une maîtrise en droit, en fiscalité, à HEC Montréal.Simon Filiatrault a rejoint Gowling comme étudiant en droit en mai 2021. C’est à McGill qu’il a suivi ses études en droit, et il détient également un certificat en philosophie de l’Université Laval.