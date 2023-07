Mes Karim Diallo, Linda J. Visser, Jean-Marc Leclerc et David Jones. Sources: Siskinds LPP, Sotos LPP et Camp Fiorante Matthews Mogerman LPP

Un total de 23 actions collectives en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec contre des fabricants de pièces automobiles vient de se conclure grâce à une entente de règlement.La poursuite alléguait que des fabricants s’étaient entendus pour fixer de manière illégale le prix de près d’une trentaine de pièces installées dans les véhicules neufs.Parmi les cabinets ayant agi dans ces actions collectives figure le cabinet québécois Siskinds Desmeules représenté par Me« Les actions collectives sur les pièces d'automobiles sont une entreprise d'envergure et nous sommes fiers d'avoir récupéré une somme importante pour les consommateurs et les entreprises canadiennes », a déclaré l’avocat dans un communiqué de presse.Les autres avocats sont Mede Siskinds LPP, Mede Sotos LPP et Mede Camp Fiorante Matthews Mogerman LPP.Les fabricants de pièces vont ainsi devoir verser un peu plus de 78 millions de dollars en indemnités aux personnes et aux entreprises qui ont acheté ou loué un véhicule neuf entre le 1er juillet 1998 et le 30 septembre 2016.On retrouve dans les marques concernées Aston Martin, BMW/Mini Cooper, Honda/Acura, Toyota/Lexus ou encore Mazda.Les demandes devront être déposées avant le 30 octobre prochain.