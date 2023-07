Me Fatme Saleh. Source: LinkedIn

L’avocate Mea rejoint BCF à Montréal. Plus précisément l’équipe de droit du travail et de l’emploi. Elle travaillait auparavant pour la CNESST.Son nouveau cabinet précise ainsi qu’elle a développé, à titre de procureure aux poursuites en matière pénale pour la CNESST, son expertise en représentant principalement des organismes et des organisations publics à titre d’avocate plaidante, notamment dans le réseau de la santé.Sans compter qu’elle plaide régulièrement devant les tribunaux de droit commun et les instances administratives, dont le Tribunal administratif du travail.« C'est avec une belle fierté que j'intègre ainsi une équipe chevronnée aux valeurs professionnelles et humaines sûres, grandement réputée par sa haute compétence, son dynamisme et l'excellence de ses services », a-t-elle écrit sur LinkedIn. Elle a aussi tenu à remercier ses anciens collègues et amis de la CNESST, qui lui ont permis de vivre une expérience humaine et professionnelle « enrichissante et inoubliable ».BCF note aussi qu’elle a suivi le programme de Common-Law Nord-Américaine de l’Université de Montréal, qui lui a permis de se doter d'un regard juridique plus vaste et aiguisé. Pour son nouveau cabinet, elle sera à même d’offrir à ses clients des solutions novatrices, créatives et adaptées à leurs besoins.