Meest désormais associée au sein de LJT.Son cabinet, à Montréal, rappelle que cette Barreau 2008 œuvre principalement dans les domaines de la planification fiscale, de la réorganisation corporative, de l’acquisition et de la vente d’entreprises ainsi que de la planification successorale.« Fiscaliste chevronnée, elle a su incarner avec brio les valeurs de notre cabinet tout au long de son cheminement de carrière par son implication dans le développement des jeunes professionnels, son éthique et sa loyauté sans faille », a partagé sur LinkedIn Me Christian Joly, associé gestionnaire du cabinet.Mea annoncé sur LinkedIn sa nomination comme avocate chez Cordeau Nadon Morel avocats à Laval, où elle a effectué son stage en droit. Ce cabinet œuvre dans le domaine du droit criminel et pénal.Barreau 2023, elle a étudié en droit à l’Université d’Ottawa et détient également un certificat en droit et un autre en criminologie de l’Université de Montréal, en plus d’avoir obtenu un Bachelor of Arts - BA Psychology à Concordia.C’est au sein du cabinet boutique montréalais spécialisé en litige civil et commercial Casavant Bédard Avocats que Meest désormais avocat.Son cabinet rappelle qu’il cumule plusieurs années d’expérience en litige civil, « plus particulièrement en droit des assurances, en responsabilité civile et responsabilité professionnelle ainsi qu’en droit de la construction ». Il a également œuvré en droit commercial, notamment dans des litiges entre actionnaires.Il représente différentes compagnies d’assurance et leurs assurés devant les tribunaux de droit commun.Barreau 2000, il était auparavant avocat principal - coordonnateur chez Promutuel Assurances, à Longueuil, depuis trois ans. Parmi ses précédentes expériences, il a travaillé près de quatre ans chez Robinson Sheppard Shapiro. Également pas loin de quatre ans chez Miller Thomson.Il a aussi été conseiller juridique chez Sun Life Financial durant un an et demi, et, de 2006 à 2010, il travaillait chez Mc Carthy Tétrault. Il est diplômé de l’Université de Montréal.Mea rejoint cette année le cabinet Beaudry Bertrand, en Outaouais, à Gatineau.Ce Barreau 2016 a toujours pratiqué sa profession d’avocat en cabinet privé de litige, selon son cabinet, qui précise qu’il favorise « une approche pragmatique et structurelle auprès de sa clientèle permettant une représentation de qualité malgré la complexité des faits et des questions de droit soulevées ».Sa rigueur et ses capacités analytiques sont, toujours selon Beaudry Bertrand, régulièrement sollicitées par une clientèle confrontée à des problèmes juridiques complexes en particulier en droit de la construction, en droit immobilier et en droit municipal.Mea annoncé pour sa part sa nomination à titre d’avocate chez Crochetière, Pétrin, à Montréal. Barreau 2021, elle travaillait auparavant chez Cholette Avocats.Me Fournier est diplômée en droit de l’Université de Montréal.