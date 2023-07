Me Loran-Antuan King , Me Jimmy Ernst Jr Laguë-Lambert et Benjamin W. Polifort. Source: Site web de Lambert Avocats

Plusieurs actions collectives ont été déposées à Montréal ce vendredi 7 juillet contre la SAQ et les brasseurs canadiens, Molson, Labatt et Sleeman pour leur manque d’avertissements sur les risques de l’alcool sur la santé, tels que le cancer et la cirrhose.Les requérants sont représentés par Meset, du cabinet Lambert Avocats. La première action collective vise la SAQ. La demande est portée par une de leurs clientes qui a commencé à consommer à l’âge de 18 ans.Dans sa vingtaine, elle consommait plusieurs fois par semaine et ce, sans percevoir de risques à la consommation des produits alcoolisés vendus par la SAQ.Il est ainsi reproché à la société d’État d’inciter à la consommation par ses opérations marketing avec notamment ses publicités et ses programmes de fidélité. La seconde action collective visant les trois brasseurs canadiens est portée par une femme de 64 ans qui a souffert d’un cancer du sein en 2009, puis d'une récidive en 2021.Elle a commencé à consommer à l’âge de 18 ans. Dans sa cinquantaine, celle-ci consommait 5 à 6 bières par jour, sans savoir qu’elle avait développé une dépendance à l’alcool.Les deux requêtes demandent ainsi un remboursement pour tous les Québécois ayant déjà acheté des boissons alcoolisées à la SAQ ou dans l’un des trois brasseurs.Un sous-groupe inclut tous les Québécois qui sont ou ont été victimes d’une cirrhose et/ou d’un cancer de la bouche, du pharynx, de l’œsophage, du larynx, du sein, du foie, du côlon et/ou du rectum après avoir consommé des boissons alcooliques commercialisées, distribuées et vendues par la défenderesse.