Me Sophie-Lou Tremblay. Sources: LinkedIn et Shutterstock

Mea rejoint Langlois où elle est désormais avocate en droit de la construction et de l’infrastructure. Sa particularité ? Il y a un an, elle quittait l’organisation de construction et d’ingénierie Kiewit, où elle a travaillé près de quatre ans… pour faire le tour du monde !« Cette aventure m’a permis de m’épanouir, de rencontrer des êtres extraordinaires, de vivre pleinement et, surtout, de découvrir à chaque instant les plaisirs et la beauté de notre planète », écrit la Barreau 2013 sur LinkedIn.Elle ajoute que côtoyer la pauvreté d’aussi près lui a aussi confirmé la chance qu’elle a eue de naître dans « la soie québécoise », de même que l’importance, « pour nous sociétés riches, d’être des pionniers en matière d’environnement ».« Je suis revenue avec la volonté de contribuer à l’amélioration du Québec et de son environnement », indique-t-elle.Sur sa page LinkedIn, elle décrit son tour du monde, débuté l’été 2022, ainsi : « 271 jours, 14 pays, 3 continents, 2 océans, 5 mers, 1 golfe, 2 détroits, 3 points cardinaux, 21 îles, 17 compagnies aériennes, 38 vols d’avions, 17 trains, 35 traversiers/bateaux, 14 autobus, 3 locations de voiture, 1 scooter, 1 licence de capitaine de bateau à voile, 2 licences de plongées sous-marines, 26 plongées et près de 100 000 km ».Langlois explique que Me Tremblay assiste les intervenants de l’industrie dans l’analyse et la gestion des risques, ainsi que dans la rédaction et la négociation de documents contractuels dans le domaine du génie civil et du bâtiment.« Ayant pris part à de nombreux projets majeurs, incluant le premier contrat en mode de réalisation intégrée au Canada (contrat d’alliance), elle soutient également l’équipe de prévention et de résolution des différends dans la préparation et la gestion des réclamations, tant en demande qu’en défense ».« J’ai acquis une expérience enrichissante et unique en entreprise privée tout au long de ma pratique, indique Me Tremblay dans un communiqué de Langlois. J’avais envie d’entreprendre une nouvelle aventure afin de poursuivre mon perfectionnement dans le domaine de la construction et de l’infrastructure. Le choix de m’intégrer à l’équipe de Langlois s’est fait tout naturellement. Les valeurs du cabinet me rejoignent, de même que la vision multidisciplinaire et coordonnée du groupe construction et infrastructure, où les expertises diversifiées sont canalisées vers les besoins et le succès ultime du client ».Toujours par voie de communiqué,, associé responsable du groupe construction et infrastructure, explique que l’avocate possède une expertise dans le secteur canadien et américain de la construction et de l’infrastructure, tant en bâtiment qu’en génie civil.« Son arrivée renforce le positionnement de notre équipe, notamment dans le marché des modes alternatifs et collaboratifs, et nous poussera à exporter davantage notre expertise en dehors du Québec, ajoute-t-il. Grâce à sa perspective privilégiée et concrète du marché, Sophie-Lou sera un atout majeur pour nos clients. »L’avocate a aussi déjà travaillé comme conseillère juridique chez Magil Construction, et chez Opron Construction. Elle a effectué son stage au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec.