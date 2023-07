Reno Bernier, Samuel Massicotte, Stéphane Bergevin, Jocelyne Jarry et Hélène Lauzon. Sources: LinkedIn, Université de Montréal et Le Point

Le gouvernement vient de procéder à plusieurs nominations qui concernent des juristes.Meest nommé à nouveau membre de la Commission des transports du Québec. Il a été nommé à cette fonction pour la première fois en 2017.Ce professionnel a été conseiller juridique pour CDI ltée, le Cirque du Soleil et Pratt & Whitney Canada.Il a également été avocat pour Brouillette Charpentier Fortin, Allaire et associés, pour Hudon, Gendron, Harris, Thomas, pour Racicot & Lassonde et pour la Ville de Longueuil.Ce Barreau 1989 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et un certificat en histoire de l’Université de Montréal.Meest nommé à compter du 17 juillet 2023, coroner en chef. Il est actuellement sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux.Ce Barreau 1996 a été avocat adjoint au directeur et secrétaire du comité des politiques ministérielles relatives à la fiscalité au Ministère du Revenu.Il a aussi été directeur des affaires juridiques à la Commission d'accès à l'information puis directeur de l’état civil pour Services Québec et au Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.Ce professionnel a aussi été secrétaire associé à la révision permanente des programmes et secrétaire associé à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique au Conseil du trésor.Me Bernier détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en administration des affaires et une maîtrise en droit de l'entreprise de l’Université Laval.est nommée de nouveau membre du Conseil de la magistrature.Elle a été avocate pour Geoffrion & Prud'homme, au cabinet Leduc, Lebel, chez Barron, Caron, Chartrand, Tourangeau puis chez Martin, Camirand, Pelletier.Elle a également été animatrice-commentatrice pour Radio-Canada et recherchiste sur les pensions alimentaires entre époux à l’Université de Montréal. Elle est avocate-conseil en pratique privée depuis 2000.Cette Barreau 1980 détient un baccalauréat et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal.Meest également nommé membre du Conseil de la magistrature.Ce professionnel a été avocat chez Heenan Blaikie et juge-avocat adjoint pour la Marine royale canadienne. Il est avocat-associé depuis 2012 chez Stein Monast.Ce Barreau 1998 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval puis une maîtrise en droit européen de l’Université de Nantes, en France.est à nouveau nommée membre indépendante du conseil d’administration de la Société du Plan Nord.Dans sa carrière, cette professionnelle a été clerc auprès de la magistrature du ministère de la Justice, avocate associée en droit de l'environnement, de l'énergie et des ressources naturelles chez Lavery, de Billy.Elle est depuis 2008 présidente-directrice générale au Conseil Patronal de l'Environnement du Québec (CPEQ).Me Lauzon détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal.