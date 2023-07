Source: Shutterstock

Depuis le début de l’année, les grands cabinets américains multiplient les mises à pied et reportent les embauches.Pourtant, l’emploi juridique ne s’est presque jamais aussi bien porté qu’en ce moment. Le secteur des services juridiques a créé 5 100 emplois au mois de juin, selon les données du ministère américain du Travail, citées par Reuters.Cette hausse a porté le nombre total d’emplois à 1 185 100 dans le secteur juridique, dont la majorité sont des avocats, mais qui incluent aussi les techniciens et les assistants juridiques.Ce volume d’emplois s’approche du record historique atteint l’an passé, alors qu’une vague d’embauche sans précédent venait compenser les années pandémiques et répondre à l’essor de fusions et acquisitions.Ce sommet historique de 1 187 900 emplois enregistré en juillet 2022, pourrait ainsi être battu dans les prochains mois.Cette tendance semble incongrue alors que les grands cabinets licencient depuis le début de l’année.Les mises à pied répondent directement au refroidissement du marché mondial des fusions et acquisitions, en baisse de 37 % selon les données de la firme Refinitiv.