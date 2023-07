Palais de justice de Rimouski. Source: Ministère de la Justice

Incroyable mais vrai ! Un groupe de citoyens a demandé l’arrestation d’une juge de la Cour supérieure,en plein procès, à Rimouski.C’est ce qu’on peut voir dans une vidéo publiée sur Youtube par un certain Patrick Tremblay.Selon le Journal de Montréal, un citoyen nommés’est retrouvé devant les tribunaux pour n’avoir jamais remboursé un prêt de 100 000 $ que son entreprise devait à la Banque de développement du Canada.Après avoir lu pendant près de trois minutes un document, la juge a demandé aux proches de M. Dumais de s’asseoir.Il n’a fallu que quelques minutes avant que des citoyens de la Garde nationale du Québec ne s’enflamment.« On demanderait de couper le micro de madame la juge. Elle n’a pas d’autorité dans cette cour ! »« Qu’elle sorte d’icitte ! »« Sortez madame la juge! »« On va procéder à votre arrestation ! »Après les nombreux hurlements des citoyens, la juge a quitté la salle.« On vous a demandé de l’arrêter, vous allez l’arrêter. Ce n’est pas vous qui décidez quand la cour se termine, voyons donc ! » s’est exclamé un membre du groupe à un constable spécial.Selon le ministère de la Justice, il n’y a eu aucune arrestation. Le procès a été reporté au 21 juin. Le jugement a toutefois été rendu ce mois-ci, puisque personne ne s’est présenté à la seconde audience.