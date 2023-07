Me Michel Bélanger-Roy. Source: Norton Rose Fulbright

Me, avocat chez Norton Rose Fulbright, vient de recevoir le Prix pro bono - Rajpattie-Persaud.Ce prix vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d'un membre de l'ABC-Québec au bien-être de sa communauté.À seulement 33 ans, il s'est distingué en contribuant activement à des mandats pro bono en matière de droits de la personne, notamment concernant les droits des jeunes trans, non binaires et intersexués ainsi que les familles pluriparentales.« Je suis très reconnaissant de recevoir ce prix-là, je le vois comme une reconnaissance de l'importance du travail pro bono pour la communauté juridique », confie Me Michel Bélanger-Roy à Droit-inc.C’est en représentant l’association Jeunes identités créatives Canada aux côtés de Menotamment, et de plusieurs autres cabinets, que l’avocat a pu démontrer son engagement auprès des jeunes trans.Cette affaire a permis d’importants changements législatifs qui aident aujourd’hui les jeunes trans, non binaires et intersexués, à obtenir des pièces d’identité officielles qui correspondent véritablement à leur identité.Ce qui fut le premier procès de Me Michel Bélanger-Roy reste son souvenir le plus marquant de son début de carrière.Mais comment cette passion pour le droit est-elle née ?Celui qui exerce en tant qu’avocat en litige explique avoir toujours eu un intérêt pour le débat. « Le côté intellectuel du droit, la confrontation d'arguments et le côté plus théâtral de la plaidoirie m'attire aussi ».Chez Norton Rose Fulbright, Me Michel Bélanger-Roy assure travailler au sein de la meilleure équipe de litige de Montréal.« Le cabinet a aussi une très belle politique pro bono qui me permet d'avoir ce genre d'implication à l'intérieur de ma pratique », souligne l’avocat.Pour la suite de sa carrière, il confie vouloir développer ses compétences en litige et, plus particulièrement, en litige commercial, pour plaider des causes et représenter au mieux ses clients.Il tient également à conserver une portion de sa pratique en pro bono et en droit public et constitutionnel.Me Michel Bélanger-Roy détient un baccalauréat en droit civil de l’Université McGill ainsi qu’un baccalauréat en communication de l’UQAM.