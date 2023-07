Henry Zavriyev et la résidence privée pour aînés (RPA) du Mont-Carmel en arrière-plan. Source: LinkedIn et Radio-Canada / James Patrick Cannon

C’est devant le Tribunal administratif du logement (TAL) que le sort de la résidence privée pour aînés (RPA) du Mont-Carmel devra finalement être tranché.C’est ce que la Cour d’appel du Québec a statué dans un jugement rendu mardi , infligeant un revers aux résidents qui souhaitaient plutôt être entendus par la Cour supérieure du Québec.La Cour d’appel a ainsi acquiescé à la demande du nouveau propriétaire de l'immeuble, le jeune investisseur immobilier. Ce dernier contestait la décision rendue le 30 octobre dernier par la Cour supérieure du Québec, dans laquelle elle disait avoir toute la marge de manœuvre pour trancher le dossier sur le fond.Mardi, la Cour d'appel du Québec a plutôt indiqué que le TAL avait la compétence exclusive pour déterminer si la vocation de la RPA du Mont-Carmel pouvait être modifiée par M. Zavriyev.«La décision de la Cour d’appel n’est pas celle que nous attendions, c’est certain, mais ce n’est pas pour autant une défaite du point de vue de la reconnaissance de nos droits», a déclaré, membre du comité Sauvons le Mont-Carmel, dans une publication sur Facebook.«Cette décision vient clarifier la question de la compétence du TAL et trace la voie pour les étapes à venir dans le dossier portant sur le changement d’affectation de l’immeuble auquel nous nous opposons.»Henry Zavriyev a acheté la résidence, située sur le boulevard René-Lévesque à l'angle de la rue Saint-André, pour 40 millions de dollars il y a moins de deux ans. L’immeuble compte 63 unités en RPA et 153 unités locatives, selon les informations au registre des RPA du ministère de la Santé.La transformation de cette résidence pour aînés en immeuble résidentiel s'accompagnerait d'une hausse de loyer pour les locataires actuels, dont certains habitent l'endroit depuis de nombreuses années, ainsi que de la fin de divers services, notamment la présence d’une infirmière et la possibilité d'utiliser des boutons d’alerte en cas de nécessité.WOODS, S.E.N.C.R.L.Pour l’appelanteDELANGIE CLELAND LIMOGES, S.E.N.C.OUELLET NADON ET ASSOCIÉSPour l’intiméeCONTENTIEUX CIUSSS CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉALPour le mis en cause