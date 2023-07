Me Lisa Middlemiss. Source: Gomberg Dalfen

Me, avocate en droit de l’immigration chez Gomberg Dalfen, vient de recevoir le prix Jules-Deschênes.Ce prix vise à récompenser le dévouement exceptionnel d’un bénévole au sein de l’ABC-Québec.Depuis plusieurs années, l’avocate s’implique au sein du Comité exécutif de la section de droit Immigration et citoyenneté.« Cette aventure, qui a commencé avec une certaine appréhension, est très rapidement devenue une passion », peut-on lire sur le site de l’ABC-Québec.Au sein du cabinet Gomberg Dalfen, Me Lisa Middlemiss travaille exclusivement sur les dossiers de droit d’immigration tels que les permis de travail et les études d’impact sur le marché du travail et la résidence permanente.Elle a complété ses études en droit civil et common law en 2012 au programme de droit intégré de l’Université McGill.Me Lisa Middlemiss a également obtenu un Baccalauréat en Arts avec majeure en science politique en 2007 à l’Université Simon Fraser à Burnaby en Colombie-Britannique.