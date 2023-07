Emelie Delisle. Source: LinkedIn

a choisi de quitter le domaine du droit pour la santé.Après plus de 30 ans chez McCarthy Tétrault comme coordonnatrice de projets aux ressources humaines, cette professionnelle réoriente sa carrière.Il y a trois mois, elle a fait une publication dans laquelle elle disait être en formation pour devenir préposée aux bénéficiaires.La semaine dernière, elle a annoncé qu’elle avait officiellement changé de job!Sa nouvelle carrière a fait réagir plusieurs anciens collègues.« Félicitations Émilie! Tu seras excellente dans ce poste tout comme lorsque tu étais chez McT.Je te lève mon chapeau! La société a besoin de personnes comme toi! Dévouée et attentionné ».« Bonne chance dans tes nouvelles fonctions et merci de relever ce défi important pour notre société! »