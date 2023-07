Me Joey Zukran. Source: LinkedIn

Une demande d’action collective a été intentée le 7 juillet dernier par un consommateur nomméqui détient une carte Petro Points depuis 15 à 17 ans environ.Le 26 juin dernier, Petro-Canada a fait l’objet d'un incident de cybersécurité. La partie non autorisée a obtenu de l'information sur les coordonnées de base des membres.Le requérant, très préoccupé par la violation de la vie privée, a essayé d'appeler la compagnie à plusieurs reprises et a été mis en attente pendant 25 minutes, à chaque fois. À aucun moment, il n'a pu parler à une personne en chair et en os.L’avocat représentant Esteben Harguindeguy est Medu cabinet LPC Avocats.À ce jour, les défendeurs n'ont toujours pas confirmé quelle base de données et quelles informations ont été consultées et volées par un tiers non autorisé.Le demandeur ici croit que la violation de données porte sur tout ou partie des informations personnelles suivantes:- Nom et prénom ;- Adresse postale personnelle;- adresse postale professionnelle ;- l'adresse électronique ;- le numéro de téléphone ;- la date de naissance ;- Informations sur le crédit ou le compte bancaire dans certains cas;Le requérant réclame donc à Petro-Canada de payer aux membres du groupe des dommages compensatoires, des dommages moraux et des dommages pour les ennuis et les pertes subis dû à cette de données.Ici, le groupe représente:« Toutes les personnes au Canada dont les renseignements personnels ou financiers détenus par Petro-Canada ont été compromis lors de l’« incident de cybersécurité » survenu le ou vers le 21 juin 2023 ou après, ou qui ont reçu une notification de Petro-Canada les informant de cet incident de cybersécurité ».