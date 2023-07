Le ministre de la Justice et procureur général Simon Jolin-Barrette. Source: Radio-Canada

L'honorable Lucie Rondeau. Source: Archives

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec,, a annoncé dans un communiqué de presse qu’il allait réunir cet été les principaux acteurs du milieu de la justice dans le cadre des travaux de la Table Justice-Québec.L'objectif ? Favoriser la mise en œuvre de solutions concrètes et durables pour réduire les délais judiciaires en matière criminelle et pénale.Ce plan d’action fait suite au terrain d’entente trouvé entre le ministre de la Justice et la juge en chef La Table devra notamment recenser et actualiser les bonnes pratiques mais également identifier les actions pouvant être réalisées et dont les effets peuvent être mesurés.« C'est en travaillant ensemble et en mettant en commun nos efforts que nous pourrons offrir à la population québécoise un système de justice qui fonctionne efficacement, qui est accessible et surtout qui est humain », a déclaré Simon Jolin-Barrette.