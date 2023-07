Me François Pelletier. Source: TCJ

Merejoint le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur en tant qu’avocat-conseil au bureau de Québec.Il va jouer un rôle de mentor et de formateur pour les professionnels de l’unité de droit du litige.Parmi ses champs d’expertise figurent également le droit civil et commercial, le droit immobilier et de la construction, le droit du travail, le droit constitutionnel et la responsabilité professionnelle.« Le juge Pelletier est un juriste d’exception qui apportera certainement une valeur ajoutée pour nos clients, mais également à l’interne en ce qui concerne la formation des professionnels du cabinet », a déclaré Me, associée du cabinet.Il fut nommé juge à la Cour supérieure du Québec en 1997, tribunal au sein duquel il a siégé jusqu’en 2000 avant de joindre celui de la Cour d’appel du Québec.Son arrivée va apporter une valeur ajoutée au cabinet notamment « dans la prise de décisions stratégiques dans la révision de procédures en Cour d’appel », peut-on lire sur le site de TCJ.Me François Pelletier a été professeur de droit civil à l’École professionnelle du Barreau de 1976 à 1984. Il a également présidé le comité de discipline de l’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec.L’ancien juge a été diplômé en droit de l’Université Laval.