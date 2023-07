Mes Ernst Rybackov St-Jean et Sarah Debbih. Source: LinkedIn

Boavista Services Juridiques compte désormais six avocats avec l’arrivée de deux nouvelles recrues, MesetErnst Rybackov St-Jean pratique en droit des affaires, droit civil et en droit de la famille.Avant de rejoindre Boavista, il a travaillé comme étudiant en droit au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et à la Clinique juridique de Saint-Michel. Il a aussi été parajuriste pour Volenretard.caDurant ses études, il a animé de nombreux ateliers juridiques au profit des citoyens. Il a également cofondé la toute première association étudiante du droit de la famille de l’Université d’Ottawa, section de droit civil.Me St-Jean détient un diplôme en techniques juridiques du Collège Ahuntsic, un baccalauréat en sciences politiques et gouvernement de l’Université de Montréal et un baccalauréat en droit de l'Université d’Ottawa. Il parle le français, l’anglais et le créole.Sarah Debbih pratique en droit des affaires, droit civil et droit de la famille. Elle est surtout intéressée par le droit des affaires, le litige civil, la plaidoirie et « est toujours prête à relever de nouveaux défis dans différents domaines de droit », mentionne le cabinet.Avant de rejoindre Boavista, Me Debbih a travaillé comme greffière pour Élections Canada et étudiante en droit chez Infologis, un comité logement de l’Est de l’île de Montréal.Durant ses études, elle s’est impliquée comme bénévole pour Opération Enfant Soleil, Café math-info, Étudiant(e)s Pro Bono et Avocats sans frontières Canada. Elle est actuellement présidente du Conseil d’administration d’Infologis.Sarah Debbih détient un baccalauréat en sciences mathématiques et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.