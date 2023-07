Mes Careen Hannouche et Andrew Edward Cleland. Sources: Klein Avocats et LinkedIn

Mes Margaret Weltrowska, Erica Shadeed et François-Benjamin Déraps. Source: Dentons

Une action collective vient d’être autorisée contre Amazon au nom de tous les consommateurs québécois qui ont acheté de nouveaux livres, des vidéos, de la musique ou des DVD par l’intermédiaire de la Boîte d’achat sur le site du géant américain.Les avocats des demandeurs sont Medu cabinet Klein Avocats et Mesetdu cabinet Delangie Cleland Limoges.Le géant américain est représenté par Mesetdu cabinet Dentons. Dans la décision , le demandeur fait valoir que « les défenderesses ont fait des déclarations fausses ou trompeuses ou ont omis des informations importantes lorsqu’elles ont commercialisé les nouveaux BMVD dans la Boîte d’achat ».Celui-ci invoque que ce contrôle exclusif de la Boîte d’achat par Amazon a permis à cette dernière de facturer des prix supra-concurrentiels pour ces produits, vu l’absence de concurrence pour la vente de ceux-ci à cet emplacement.Le demandeur ajoute que cette façon de procéder a été convenue entre Amazon et les tiers vendeurs de façon illégale en contrevenant à la Loi sur la concurrence.Cette action collective concerne tous les consommateurs québécois qui ont acheté de nouveaux livres, des vidéos, de la musique ou des DVD par l’intermédiaire de la Boîte d’achat sur le site entre le 5 novembre 2003 et le 31 décembre 2015 ou le 10 septembre 2017, selon le type de produit acheté.