Mes Sirena Reslan Ramadan, Malika Apollon-Auguste et Rébecca Beaulieu. Source: Cain Lamarre

Trois nouveaux talents se sont joints à Cain Lamarre: MesetLa jeune avocate rejoint l’équipe de litige au bureau de Montréal.Avant de rejoindre Cain Lamarre, Me Sirena Reslan Ramadan a effectué son stage du Barreau au sein du cabinet Fasken.Durant ses études en droit, elle a multiplié les activités en devenant notamment vice-présidente aux affaires professionnelles de l’Association des étudiants et étudiantes en droit de l'Université Laval.Elle a également été stagiaire auprès de l'Honorable Juge Christian Brunelle à la Cour du Québec.Côté bénévolat, Me Sirena Reslan Ramadan a été membre de la Jeune Chambre de Commerce Libanaise et étudiante bénévole au sein du Bureau d'information juridique.Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.Me Malika Apollon-Auguste est avocate en droit des affaires et transactionnel.Elle a démarré sa carrière au sein du cabinet Holmested & associés.Lorsqu’elle était étudiante, elle a été bénévole pour Pro Bono Students Canada. Elle a également travaillé pour Option consommateurs, une association à but non lucratif qui a pour mission d'aider les consommateurs et de défendre leurs droits.Mais ce n’est pas tout. La nouvelle recrue de Cain Lamarre a aussi travaillé au Bureau du surintendant des faillites et au sein de l’Agence du revenu du Canada.Me Malika Apollon-Auguste est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.Me Rébecca Beaulieu rejoint le groupe droit des affaires du cabinet Cain Lamarre.« C’est avec plaisir que j’annonce que je me joins à l’équipe de Cain Lamarre! Mon plaisir est d’autant plus grand d’entamer ce nouveau chapitre professionnel aux côtés de mon mentoret d’, adjoint juridique », a confié la jeune femme sur LinkedIn.Elle travaillait précédemment pour les cabinets GBV Avocats et Tassé Bertrand Avocats.Durant ses études en droit, Me Rébecca Beaulieu a été consultante en développement international pour l’entreprise Logiag et agente de développement international pour Missions commerciales de l'Université Laval.Elle détient un baccalauréat en droit ainsi qu’une maîtrise en administration de l’Université Laval.