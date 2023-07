Me Samuel Massicotte. Source: Stein Monast

Me, avocat chez Stein Monast, vient d’être nommé au sein du Conseil de la magistrature du Québec.Il travaille principalement dans les domaines du litige civil et commercial, plus spécifiquement en droit de la construction et de la responsabilité professionnelle.En tant qu’avocat plaideur, il agit notamment en matière de responsabilité professionnelle pour des architectes, des avocats, des chiropraticiens et des ingénieurs.Me Samuel Massicotte a aussi développé une expertise relative aux litiges complexes et techniques de longue durée et intervient régulièrement devant les tribunaux de première instance et d’appel.Avant de rejoindre Stein Monast, le nouveau membre du Conseil de la magistrature a travaillé pour le cabinet Heenan Blaikie LLP. Il a également été juge-avocat adjoint au sein des Forces armées canadiennes.Il est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et d’une maîtrise en droit européen de l’Université de Nantes en France.