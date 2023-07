Pascal Paradis et Catherine Claveau. Source: LinkedIn

Ce partenariat permettra d’octroyer un appui financier à Avocats sans frontières Canada (ASFC). Ceci permettra de développer de nouveaux projets en ce qui a trait aux droits humains et à l’accès à la justice pour les personnes dans le besoin.Chaque année, le Barreau du Québec offre aux juristes la possibilité de compléter leur stage du Barreau dans l’un des pays d’intervention d’ASFC pour développer leurs compétences et leur employabilité.« L’appui du Barreau du Québec est d’une importance fondamentale pour nous et pour la réalisation de nos objectifs communs de renforcement de l’État de droit et de l’accès à la justice, notamment en matière de formation pratique des jeunes juristes afin de favoriser la représentation juridique des personnes en situation de vulnérabilité ici et ailleurs dans le monde », se réjouit, directeur général d’ASFC.Ce partenariat, qui existe depuis plus de 20 ans, s’inscrit naturellement dans la mission du Barreau selon la bâtonnière du Québec,« Dans un monde toujours plus interconnecté, favoriser l’accès à la justice et la primauté du droit chez des groupes plus vulnérables constitue à la fois un devoir moral et un investissement qui profitera à tous », mentionne-t-elle.