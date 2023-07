Source: Shutterstock

La firme britannique d’avocats Kingsley Napley a réservé une bien mauvaise surprise à ses avocats.Dans le même courriel, le cabinet londonien a félicité ses avocats d’avoir augmenté les revenus de la firme de 11 %… tout en annonçant qu’aucune prime ne sera versée cette année. Aussi, la firme exige que ses avocats réduisent leurs dépenses, rapporte Roll on Friday.Les avocats doivent renoncer à se déplacer en taxi, pour préférer le bus lorsqu’ils se rendent au palais de justice, à des réunions ou à des événements. Et ils sont fortement invités à emmener leurs clients dans des « restaurants normaux ».Quant à leur prime, il est très peu probable qu’elle soit versée cette année, et si elle l’est, elle sera très modeste, a prévenu le cabinet.Cette double annonce aurait choqué nombre d’avocats de la firme, alors que la croissance de 11 % des revenus dépasse de 4 % la hausse moyenne du marché juridique britannique, selon les données du Bureau national des statistiques (ONS).Un porte-parole de Kingsley Napley a justifié cette politique de réduction des coûts par les lourds investissements réalisés pour doper la croissance du cabinet. Les dirigeants de la firme avaient en effet fixé une croissance de 23 %, soit le double de la croissance enregistrée.