Gabriel Gaudreault. Source: USherbrooke

, le ministre de la Justice, a procédé à la nomination de deux nouveaux juges de la Cour du Québec.est nommé juge de la Cour du Québec, pour exercer principalement aux Chambres de la jeunesse, criminelle et pénale et civile à Val-d’Or.Assermenté en 2007, il exerçait jusqu’à présent au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à titre de procureur en Abitibi-Témiscamingue.Nicolas Bigué-Turcotte détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.est nommé juge de la Cour du Québec, pour laquelle il exercera principalement aux Chambres de la jeunesse, criminelle et pénale et civile à Rouyn-Noranda.Membre du barreau depuis 2012, il a commencé sa carrière en pratique privée.En 2017, Gabriel Gaudreault a été nommé juge administratif au Tribunal canadien des droits de la personne pour un mandat de cinq ans.Gabriel Gaudreault détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.