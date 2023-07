Pierre-Marc Boyer. Source: LinkedIn

vient de rejoindre le cabinet Farley Avocats à titre d’associé.« Sa fine connaissance du domaine de la construction, notamment des rouages d’un administrateur de plan de garantie et des normes applicables dans le cadre du Règlement sur le plan de garantie, lui permettent de conseiller adéquatement ses clients, qui sont des entrepreneurs et des consommateurs », déclare le cabinet au sujet de sa nouvelle recrue.Avant de rejoindre Farley Avocats, Pierre-Marc Boyer a agi comme avocat principal pour Garantie de construction résidentielle (GCR), un administrateur de garantie de bâtiments résidentiels neufs.A cette occasion, l’associé a plaidé plusieurs centaines de dossiers d’arbitrage et de médiation.Il a aussi représenté GCR devant les tribunaux civils, notamment en matière de recouvrement, et conseillé ses clients à l’interne sur différents enjeux juridiques reliés au plan de garantie et à la construction en général.Toujours dans le cadre de son mandat chez GCR, Pierre-Marc Boyer a donné des formations sur la préparation à l’arbitrage et sur les écueils à éviter dans l’application du Règlement sur le plan de garantie.Il est également auteur de romans ayant pour toile de fond le monde des cabinets d’avocats.Pierre-Marc Boyer détient un baccalauréat en droit ainsi qu’un baccalauréat en journalisme de l’Université de Montréal.