Mes Julien Provost et Pascal Raby. Source: LinkedIn

Au plus fort de l’été, le conseil des ministres nomme trois avocats.Meest nommé président en chef par intérim du Bureau des présidents des conseils de discipline. Il est désigné à nouveau président de conseil de discipline, et désigné à nouveau président en chef adjoint du bureau.Me Lord est président de conseil de discipline depuis 2015. Auparavant, il a pratiqué durant huit années à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), où il était régisseur et vice-président à la fonction juridictionnelle.Admis au tableau de l’ordre en 1982, Me Daniel Lord a commencé à exercer en pratique privée, chez Lord, Fournier, Tourangeau, puis chez Gamache, Godin & Doyle. Il entame ensuite des expériences de directeur de cabinet, d’abord au cabinet du ministre des Finances, puis à celui du ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.Il revient à la pratique privée, avant d’être nommé directeur général de l’Association des optométristes du Québec. Il exerce ces fonctions durant sept années.Me Daniel Lord effectue alors un retour dans les cabinets en 2003. Directeur de cabinet du ministre de la Sécurité publique, il se joint au cabinet du Whip en chef du gouvernement de 2005 à 2007.Me Daniel Lord détient une licence en lettres légales de l’Université de Montréal, et une maîtrise en éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke.Meest nommé membre de la Commission des transports du Québec.Assermenté en 2009, Me Provost est avocat à direction des affaires juridiques de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).Sa carrière a débuté par un stage au sein de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), avant de se joindre comme avocat à la Direction du contentieux de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Il exerce ensuite quelques mois à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).Il poursuit sa carrière comme procureur au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à Montréal.À son arrivée à la CNESST en 2016, il était chargé de l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Il exerce comme procureur conseiller en droit pénal.Me Julien Provost détient un baccalauréat en droit et un diplôme de juris doctor en common law nord-américaine de l’Université de Montréal. Il possède également un baccalauréat en science politique de la même université.Meest nommé à nouveau membre du conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale du Québec, à titre de membre indépendant.Barreau 1998, il exerce depuis 16 ans à l’Administration portuaire de Québec, où il a été successivement secrétaire corporatif, puis directeur des affaires juridiques immobilières et de la conformité, avant d’être nommé vice-président des opérations et de l’environnement en 2017.En début de carrière, Me Pascal Raby a pratiqué au cabinet Richard Côté et associés, après un stage à la direction des affaires juridiques et législatives et à la recherche en procédure parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec.Me Pascal Raby détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est administrateur en gouvernance des régimes de retraite, et administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de sociétés.