Camille Denis, Lori-Yan Charbonneau, Chantal Primeau, Julie Forget et Stéphanie Létourneau. Source: LinkedIn

Droit-Inc fait le tour des dernières nominations, qui concernent des femmes !Le cabinet Monette Barakette a annoncé sur LinkedIn la venue d’une nouvelle parajuriste. Il s’agit de. Cette dernière occupe le poste de parajuriste litige et droit du travail, à Montréal.« Avec son bagage académique en technique juridique et son expertise pratique, notamment en droit du travail, droit de la santé, droit de la jeunesse et comme huissière, nous sommes convaincus qu’elle sera un atout précieux pour notre équipe », a écrit le cabinet.Camille Denis était auparavant technicienne juridique pour le CISSS de la Montérégie-Est où elle est restée plus de trois ans. Elle a par ailleurs travaillé quelques années pour Hainault Gravel huissiers de justice comme technicienne juridique et comme cheffe du département de l’exécution des jugements.annonce pour sa part son arrivée comme parajuriste chez RSS, à Montréal. Elle a notamment forgé son expérience chez Location Accès Crédit inc., entreprise spécialisée dans le financement de véhicules routiers et de loisirs tels que les motos et les VTT. Elle a complété sa technique juridique au Collège Ahuntsic.La parajuriste a eu une première carrière comme vendeuse professionnelle, entre autres chez Sears Canada pendant plus de 13 ans, selon sa page LinkedIn.Mea annoncé son arrivée comme avocate au CISSS de Laval. Elle travaillait auparavant au CISSS du Nord-de-l’île-de-Montréal. Elle y a travaillé plus de trois ans, comme stagiaire puis avocate.La Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit de l’UQAM, un baccalauréat en criminologie de l’UdeM, ainsi qu’un certificat en victimologie de l’UdeM.a annoncé qu’elle occupait désormais le poste de directrice des affaires juridiques et greffière-trésorière à la Municipalité des Cèdres, berceau de la région Vaudreuil-Soulanges aux abords du fleuve Saint-Laurent. Elle y était adjointe à la direction générale et au greffe depuis plus de 18 ans.est pour sa part une nouvelle parajuriste chez Langlois à Québec, en droit corporatif.Elle était auparavant technicienne juridique chez TCJ. Parmi ses expériences, elle a déjà travaillé comme adjointe juridique chez Cain Lamarre. Durant 12 ans, dès 2006, elle a occupé le poste de secrétaire juridique chez Denis Tousignant Notaire, à Val-d’Or.