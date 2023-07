Jasmine Huard, Vincent Iracane et Roy Cheung. Source: KRB

Le cabinet KRB procède à la nomination de deux nouveaux avocats et d’un stagiaire dans son équipe. Il s’agit deetJasmine Huard est sociétaire au sein du groupe de droit immobilier. Elle rejoint KRB après avoir effectué deux stages étudiants et son stage du Barreau au sein du cabinet.Selon KRB, « elle accompagne principalement les clients dans toutes les phases de leurs projets immobilier commercial, autant au niveau de l’organisation, du développement, du financement que de la location, de l’acquisition et de la vente d’actifs, qu’il s’agisse d’actifs industriels, commerciaux ou multi-résidentiels ».Elle représente aussi divers prêteurs et emprunteurs dans le cadre de nombreuses opérations de financement.Durant ses études, Me Huard s’est retrouvé à deux reprises au palmarès du doyen pour l’excellence de son dossier académique. Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Vincent Iracana est sociétaire au sein du groupe de litige. Il rejoint le cabinet après y avoir complété un stage d’été et son stage du Barreau. Il a aussi été étudiant en droit chez Lafleur & Associés.Selon le cabinet, il a développé une pratique diversifiée en matière de litige civil, commercial et corporatif.« Ses compétences en matière de réflexion critique et son attention méticuleuse aux détails lui permettent de saisir véritablement l’essence des affaires complexes auxquelles il est confronté et de trouver le résultat le mieux adapté aux besoins de ses clients », mentionne KRB.Me Ircana détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa en plus d’un Juris Doctor de l’Université de Montréal.Roy Cheung est stagiaire chez KRB. Avant de rejoindre ce cabinet, il a travaillé comme étudiant en droit chez Duclos société d'avocats.Durant ses études, il s’est impliqué en tant que président de l’Association du droit du travail et de l’emploi et a aidé son équipe à remporter le prix du « Club de l’année ». Il a aussi agi à titre de représentant de la Faculté de droit pour la division du Québec de l’Association du Barreau canadien.En dehors du droit, il possède une expérience en hockey puisqu’il a entraîné, arbitré et géré le centre d’entraînement des Canadiens de Montréal. Il parle le français, l’anglais, le cantonais et le mandarin.Roy Cheung détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.