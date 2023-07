Source: Shutterstock

Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner. Photo : Radio-Canada

Dans une publication sur LinkedIn diffusée courant juillet, le Barreau du Québec dit rechercher des acteurs en herbe prêts à participer bénévolement à une simulation de procès à Sherbrooke, le samedi 12 août. « Vous pourriez avoir la chance de faire étalage de vos talents en art dramatique devant un juge de la Cour suprême (un vrai) ! », est-il précisé.Mais de quoi s’agit-il concrètement ? L’idée est de tenir ce jour-là, de 9h30 à 16h30 au palais de justice de Sherbrooke, les rôles de témoins lors de la simulation d’un procès qui aura lieu au terme du séminaire « Techniques de plaidoirie », animé par plus de 40 conférenciers.Tous les citoyens passionnés d’affaires judiciaires, ou qui aimeraient mieux comprendre les rouages de la justice, pourront selon le Barreau parfaire leurs connaissances en la matière. Les avocats volontaires, qui sont prêts à aider leurs collègues à développer leurs habiletés de plaideurs, sont aussi ciblés par cet appel.Les avocats qui participeront bénévolement comme témoins obtiendront d’ailleurs un rabais de 100 $ sur une formation du Barreau du Québec de leur choix, en ligne ou en salle.Cette simulation de procès doit préparer les avocats aux différents éléments d’un procès et à la plaidoirie en Cour. Le Barreau indique que le procès simulé est plaidé simultanément par 14 équipes distinctes.Le juge en chef de la Cour suprême du Canada,, présidera l’un des procès simulés.L’objet du litige dans la cause est le suivant, selon le Barreau : « Les proches survivants d’une personne décédée veulent bénéficier de l’assurance contractée par le défunt, alors que l’assureur refuse d’honorer la demande, en prétendant que le défunt se serait suicidé ».Le Barreau indique qu’une rencontre préparatoire avec les procureurs aura lieu le vendredi 11 août en après-midi, à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.