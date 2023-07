Me Karl Boulanger. Source: LinkedIn

L’avocata invité ses collègues sur LinkedIn à avouer leurs plus grandes erreurs professionnelles…On peut lire en commentaire:« À ma première semaine dans un nouveau cabinet, j'ai transmis un courriel à tout le bureau intitulé “ Lever des fonds ” (levée de fonds). Ça part mal ».« Je suis allé voir mon prof de droit international durant la pause pour lui dire qu'il avait une coquille partout dans son PowerPoint. Ce n'est pas différend, c'est différent, tu comprends ? La bonté de cet homme qui m'a juste gentiment dit que c'est avec un d dans ce contexte. J'en ai plusieurs autres, mais je garde ça pour quand on va aller prendre un verre ».« Combien de fois j’ai oublié des certificats d’actions ou du beau papier à en-tête cher dans le bac du photocopieur et fait imprimer des trucs brouillons là-dessus!…».« Confondre Mr X pour un Mr Y avec le même prénom, mais autre nom de famille dans une transaction similaire. Il était tout aussi confus que moi quand je lui demandais s'il avait fini avec la vérification diligente alors que lui me posait la même question ».