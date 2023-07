Me Marianne Jasmin. Source: LinkedIn

Merejoint le cabinet Bélanger Sauvé au sein des bureaux situés à Joliette.La jeune femme démarre ainsi sa carrière au sein du cabinet où elle a effectué son stage du Barreau.« Au cours de son stage au bureau de Joliette de notre cabinet, Me Jasmin a démontré de belles capacités juridiques, tant dans la gestion des dossiers que pour les représentations devant les tribunaux », confie Meau sujet de cette nouvelle recrue.Si Me Marianne Jasmin a surtout œuvré en droit social durant ses études, elle a découvert un tout nouveau domaine de droit durant son stage, le droit municipal.« Le droit municipal constitue une belle découverte pour moi. C’est un droit qui est complexe et intellectuellement stimulant. J’ai été surprise par la diversité des mandats qu’une personne avocate peut réaliser pour une cliente ou un client ».Avant de rejoindre Bélanger Sauvé, la jeune assermentée a effectué un stage au sein de LBC Capital. Elle a également travaillé pour Devolutions, une compagnie de logiciels.Mais ce n’est pas tout. Me Marianne Jasmin a également été stagiaire au sein de l’Université de Sherbrooke en tant que conseillère en transfert des connaissances et technologies.Elle détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.