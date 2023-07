Me Arnaud Koenig-Soutière. Source: LinkedIn

Mese joint au cabinet LCM. Il exerce principalement en litige civil et commercial.« L’équipe de LCM Avocats est fière d’annoncer l’arrivée d’Arnaud Koenig-Soutière à titre d’avocat. Arnaud s’est joint au cabinet en 2021 en tant qu’étudiant et y a complété son stage du Barreau du Québec en 2023 », déclare avec enthousiasme le cabinet sur LinkedIn.« Arnaud a démontré au cours de son stage qu’il possédait toutes les qualités pour devenir un extraordinaire avocat en litige », peut-on également lire.Avant de démarrer sa carrière juridique et en parallèle à ses études en droit, le jeune homme a œuvré dans le domaine des médias. Il a notamment été journaliste pour le Journal de Québec et traducteur pour CTV News.Durant ses études, Me Arnaud Koenig-Soutière s’est démarqué à l’occasion du concours de plaidoirie Laskin, où il a contribué à la troisième place de la délégation de l’Université Laval en plus de se hisser parmi les meilleurs plaideurs au pays.Il a également obtenu une bourse d’excellence à l’admission du Fonds Gaétane-et-Henri-Brun en droit constitutionnel.Pendant plus de 10 ans, il a pratiqué le football comme étudiant-athlète, de l’école primaire jusqu’au niveau universitaire.Il est diplômé d’un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en science politique et journalisme de l’Université Laval.