rejoint le cabinet Gutkin Vincent Dumas pour effectuer son stage du Barreau en droit immobilier, droit des affaires, litige commercial, ainsi qu’en droit de la construction.« Après plusieurs années derrière les bancs d’école, j’ai hâte de pouvoir enfin représenter et conseiller amis, clients et famille dans les aspects juridiques de leurs vies ! », confie avec enthousiasme le jeune homme sur LinkedIn.Durant ses études, Christopher Haikal a accumulé les expériences professionnelles. Il a notamment été consultant pour la clinique juridique Garage Legal.Le jeune homme prenait en charge des dossiers pour aider les entrepreneurs à avoir de l’information juridique suivie d’une consultation préalable à la rencontre d’un avocat.Il a également été vice-président aux événements du comité droit fiscal de l’Université de Montréal.Mais ce n’est pas tout. Ayant grandi dans le monde entrepreneurial, Christopher Haikal s’intéresse particulièrement au monde du droit des affaires.Il a ainsi été tuteur pour la société PennyDrops. À cette occasion, le jeune homme a offert des cours de littératie financière aux élèves de différentes écoles de Montréal.Le futur avocat détient un baccalauréat en droit ainsi qu’un baccalauréat en économie politique de l'Université de Montréal. Il a également complété un certificat à l’University of Political Science and Law en Chine.