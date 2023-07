Me Camille Côté. Source: LinkedIn

Me Marc-Antoine St-Pierre. Source: LinkedIn

Me Sebastian Fernandez. Source: LinkedIn

Me Thomas Roussy. Source: LinkedIn

Les cabinets ne chôment pas cet été et plusieurs profitent du temps maussade pour chiper des talents chez leurs concurrents!C’est le cas de Norton Rose Fulbright qui pique Medes mains de Lavery. Après sept années passées au sein cette équipe, l’avocate a choisi de relever de nouveaux défis.« Ils ont une super belle équipe en droit des affaires en plus d’avoir des dossiers très stimulants. Le cabinet a plusieurs bureaux au Québec, ce qui amène des défis supplémentaires », dit-elle.Camille Côté exerce principalement en droit des affaires. Elle effectue des mandats dans le cadre de diverses transactions de réorganisation, fusion et acquisition d'entreprises, de financement et de droit immobilier et commercial.Cette Barreau 2018 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.quitte Deveau Avocats après plus de huit années de service pour rejoindre Litige Forseti, un cabinet-boutique en litige commercial.« C’est le cabinet qui m’a approché. J’ai accepté leur offre puisqu’ils étaient spécialisés dans mon domaine de prédilection, le litige commercial. J’ai aussi trouvé le poste très intéressant puisqu’il me permettait d’être associé », explique-t-il.Me St-Pierre a développé une pratique en droit corporatif et des affaires ainsi que dans les domaines connexes à ceux-ci tel que le droit des sûretés, de la faillite, restructuration et insolvabilité.Il a aussi piloté des dossiers de restructuration majeure en application des dispositions de la Loi sur les arrangements des créanciers de compagnies.Avant de rejoindre Litige Forseti, il a travaillé comme avocat pour Wenaas St-Pierre & associés, Giannetti St-Pierre, Séguin Larocque Sylvain et Seguin Racine Avocats.Ce Barreau 1994 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Renno & Vathilakis, la meilleure boutique de litige civil et commercial à Montréal, pige l’avocatchez Bélanger Longtin, un bureau où il a pratiqué près de deux ans. Il exerce principalement en litige civil, corporatif et commercial ainsi qu'en droit du travail et de l'emploi.« Mon ancien cabinet nous faisait travailler à distance. Ça me convenait moins, puisque j’aime être entouré de mes collègues et de mes clients. J’ai aussi eu un coup de foudre professionnel en rencontrant Meset. Nous avons la même vision et les mêmes valeurs », mentionne-t-il.Avant de rejoindre Renno & Vathilakis, Me Fernandez a travaillé comme avocat chez Ratelle et Deveau Avocats. Il a également été recherchiste pour Thomson Reuters, collaborateur pour Jurismedia et auxiliaire d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.Ce Barreau 2019 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Le cabinet PFD réalise également un bon coup en recrutantqui travaillait auparavant chez Ratelle (encore eux!).« Après plusieurs discussions avec le cabinet, j’ai accepté leur offre. C’est la notoriété du bureau qui m’a tout d’abord intéressé ainsi que le fait de pouvoir me spécialiser davantage en litige municipal », pointe-t-il.Durant ses études, Me Roussy a participé au concours de plaidoirie Pierre-Basile Mignault en plus d’avoir été auxiliaire de recherche en droit des assurances.Ce Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.