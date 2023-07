Me Alex Laplante, Me Maxime Vallée-Girard et Me Georgiy (George) Yeryomin. Source: Dunton Rainville

« Résolu à poursuivre sa croissance et à assurer la relève dans divers secteurs de pratique, Dunton Rainville se réjouit d’accueillir trois jeunes avocats talentueux et prometteurs : Me, Meet Me», annonce le cabinet Dunton Rainville sur son site Web.Alex Laplante concentre sa pratique en droit du travail et de l’emploi en plus d’agir pour des clients dans le cadre de litiges civils et administratifs.Avant de rejoindre Dunton Rainville, Me Laplante a travaillé comme étudiante en droit chez Picard Poitras Gervais Avocats, ce qui lui a permis de développer ses connaissances en droit civil.« Excellente communicatrice, Me Laplante représente et défend les intérêts de ses clients avec compétence et rigueur, et ce, devant toutes les instances au Québec, dont le Tribunal administratif du travail, les tribunaux d’arbitrage et les tribunaux judiciaires », mentionne le cabinet.Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Maxime Vallée-Girard se spécialise en droit municipal et public ainsi qu’en litige civil et administratif.Durant ses études, il a travaillé comme auxiliaire d’enseignement auprès du professeur en droit, comme stagiaire auprès de l’honorableà la Cour d’appel du Québec et comme étudiant en droit à la Banque nationale du Canada.Il a également remporté de nombreux prix pour son excellence dans les cours de droit constitutionnel, dont le prix Frank-R.-Scott et le prix François-Chevrette.Me Vallée-Girard détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Georgiy (George) Yeryomin axe sa pratique sur le droit commercial transactionnel et le droit des sociétés. Il traite tout autant des dossiers de litige commercial que de droit des affaires.Avant de rejoindre Dunton Rainville, il a travaillé comme agent de service à la clientèle pour le gouvernement du Canada dans la section Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, en plus d’avoir été assistant de recherche à l’Université McGill.Durant ses études, Me Yeryomin s’est impliqué à titre de bénévole pour la Société Runnymede et à l’Association de droit romain en tant que président.Georgiy (George) Yeryomin détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill. Il parle couramment six langues dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le russe, et le grec.