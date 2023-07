Carine Monge, MBA, LL. L, LL. B est l’auteure de cet article. Source : LinkedIn

L'incertitude financière est assurément une source d'anxiété importante, comme en témoigne l'indice de stress financier publié en 2022 par FP Canada, qui révèle que 38 % des Canadiens déclarent que l'argent est leur principale préoccupation.Et personne ne peut malheureusement être d'un grand réconfort à court terme : selon nos gestionnaires de fonds, le Canada entrera vraisemblablement en récession à la fin de 2023 ou au début de 2024. Celle-ci devrait probablement, selon diverses prédictions, être légère à modérée, le marché de l'emploi étant très fort.Prenant aussi en considération la hausse de l'inflation, l'insécurité générale de notre monde post-pandémie et la guerre en Ukraine, il est tout à fait normal de s'inquiéter un peu (ou beaucoup!) pour la santé de notre épargne.Toutefois, comme dans toute situation difficile, il est possible de minimiser le risque et même de profiter de certaines opportunités. Voici une stratégie simple en quatre étapes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui afin de limiter l'impact des fluctuations sur votre portefeuille, voire le faire fructifier.Souvent, la meilleure manière de gérer son anxiété est d'apprivoiser ce qui nous angoisse en passant à l'action et en apprenant plus sur le sujet qui nous inquiète. Ainsi, la première étape de la stratégie est de revoir votre budget et votre bilan financier pour bien comprendre votre situation actuelle et déterminer où vous en êtes concrètement dans l'atteinte de vos objectifs financiers.L'étape suivante consiste à revoir les actifs qui font partie de votre portefeuille, i.e. votre répartition d'actifs, en fonction des facteurs qui vous sont propres, soit le type d'actif, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Détenir un mélange de types d'actifs dans votre portefeuille vous permet de mieux gérer les effets des fluctuations du marché, car chaque type d'actif comporte ses propres risques et avantages. En général, les valeurs des différents actifs ne fluctuent pas en même temps et ne répondent pas aux mêmes facteurs.Tel que mentionné par Peter Lynch dans son livre Learn to Earn : « Beaucoup plus d'argent a été perdu par des investisseurs se préparant à des corrections ou tentant d'anticiper les corrections que dans les corrections elles-mêmes ». Ainsi, la troisième étape consiste à laisser les marchés suivre leur cours et à ne pas réagir, surtout si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre épargne à court ou même à moyen terme.Et si les baisses de marchés représentaient en fait une opportunité d'acquérir de nouveaux placements intéressants à des prix avantageux? En temps d'incertitude économique, on a tendance à tout vouloir vendre et à mettre notre argent à l'abri dans des types de placements moins risqués (comme les fonds de marché monétaire ou des comptes de banque) le temps que la tempête passe. C'est toutefois exactement le contraire qu'il faut faire. Il peut en effet être avantageux d'acheter les titres de qualité dont la valeur est à son plus bas (« Buy the dip » en anglais) surtout si vous avez plusieurs années devant vous avant de devoir décaisser votre épargne.Dans tous les cas, que vous choisissiez de suivre cette stratégie ou non, rappelez-vous qu'un investisseur avisé en vaut deux. Vous pouvez commencer par visiter le site de la Corporation au www.csbq.ca et aussi faire appel en tout temps à un des membres de notre équipe-conseil. Une bonne planification effectuée par un(e) professionnel(le) jumelée à de solides connaissances de base et un profil d'investisseur à jour vous permettront non seulement de mieux passer à travers les périodes tumultueuses, mais aussi de vous assurer une meilleure tranquillité d'esprit à plus long terme.Communiquez avec un des membres de l'équipe-conseil de la Corporation de services du Barreau pour profiter des avantages des fonds de placement, obtenir de l'information sur les types de comptes offerts et effectuer une évaluation de votre plan de retraite actuel ou une planification financière.