Mesetrejoignent le groupe droit des affaires du cabinet Stikeman Elliott tandis qu’s'est jointe au groupe litige.« Après avoir fait leurs débuts au cabinet comme étudiant(e)s en droit, puis comme stagiaires, ces jeunes avocat(e)s ont été assermentés par le Barreau du Québec », mentionne le cabinet.La pratique de Me Stéphanie Bernier est principalement axée sur le droit immobilier.« Je suis extrêmement fière de joindre le groupe immobilier/bancaire à titre d’avocate spécialisée en droit immobilier », a-t-elle indiqué sur LinkedIn.Sa carrière dans le milieu juridique a commencé en 2004 quand elle a rejoint le cabinet Stikeman en tant qu’adjointe juridique puis en tant que parajuriste.Elle a ensuite obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en 2022, ce qui lui a permis de poursuivre son parcours au sein du cabinet en tant qu’étudiante puis stagiaire.Me Stéphanie Bernier est également titulaire d’un baccalauréat en gestion de HEC Montréal.Me Frédérique Cannon fait partie du groupe droit des affaires.Elle a été recrutée en tant qu'étudiante pour la période d'été en 2019 et a effectué ses stages dans les groupes droit des affaires et fiscalité au sein du bureau de Montréal.Durant ses études en droit, elle a fait du bénévolat au sein du comité de recherche et de législation du Jeune Barreau de Montréal, ainsi qu'à Éducaloi, un organisme sans but lucratif axé sur la clarté de la communication juridique et l'éducation juridique.Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et d’une maîtrise de gestion en finance de l'Université McGill.Me Josh Laxer rejoint, lui aussi, le groupe droit des affaires.Il a, pour sa part, été recruté à titre d’étudiant pour la période de l’été 2020.Durant ses études en droit, le jeune avocat a travaillé comme chargé de dossiers et cadre pour la Compass Startup & Legal Clinic, où il a fourni des informations et des ressources juridiques aux entrepreneurs.Il a également été rédacteur en chef de la publication McGill Journal of Law and Health.La nouvelle recrue de Stikeman a reçu la bourse Maurice Alexander pour ses excellents résultats scolaires ainsi que le prix Elizabeth Carmichael Monk, Q.C. Property Law Prize pour son excellence dans l'étude du droit de la propriété.Me Josh Laxer est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en neurosciences de l’Université McGill.Me Pierre-Olivier Gagné-Corriveau rejoint le groupe droit des affaires.Durant ses études en droit, il a travaillé comme consultant pour un cabinet d'affaires publiques et a fait du bénévolat à la Compass Startup Legal Clinic, une clinique d'information juridique bénévole offrant ses services à des entrepreneurs.Le jeune avocat a également eu l’opportunité de travailler comme conseiller politique auprès d'un conseiller municipal, de la procureure générale de l'Ontario et de la première ministre de l'Ontario.Il est diplômé en droit de l’Université McGill.Me Hannah Lazare rejoint le groupe litige.Lorsqu’elle était étudiante, la jeune femme a été stagiaire auprès de la juge Sophie Bourque à la Cour supérieure à Montréal et a travaillé comme assistante de recherche auprès de l’avocat émérite Pierre-Gabriel Jobin.Elle a également été directrice de Contours, une revue juridique qui célèbre la diversité des genres dans la profession juridique.Me Hannah Lazare a reçu plusieurs bourses de recherche pour étudier la réconciliation et les affaires autochtones au Canada et à l'étranger.La jeune avocate est diplômée en droit de l’Université McGill. Elle est également diplômée de l’Université de Toronto d’une double spécialisation en philosophie et éthique, société et droit.