Merejoint le cabinet Bélanger Sauvé au sein du groupe Droit des assurances et litige civil.« L’expertise et l’expérience de Me Julien Meunier sont des atouts certains pour Bélanger Sauvé et nous sommes heureux qu’il poursuive sa carrière juridique au sein de notre cabinet », peut-on lire sur le site du cabinet.Avant de rejoindre Bélanger Sauvé, il a agi à titre de conseiller juridique principal pour la société Québecor.Durant son mandat, l’avocat a principalement pratiqué en litige civil et commercial, plus précisément dans le domaine du droit des médias.Son expertise lui a permis de conseiller les différentes entités quant aux risques et enjeux pouvant affecter les intérêts de l’entreprise.Il a assuré la gestion interne de dossiers d’envergure et de recours collectifs ainsi que celle des demandes d’accès à l’information reçues par l’entreprise.Me Julien Meunier a également œuvré en pratique privée où il a pris en charge un important volume de dossiers variés en litige civil et commercial, plus précisément en matière de responsabilité civile, de droit des assurances et de droit de la construction.La nouvelle recrue de Bélanger Sauvé détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Il est aussi diplômé de HEC Montréal. Il y a complété un baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialisation en management.