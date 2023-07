Me Arif Virani. Source: LinkedIn

C’est un ancien avocat de Fasken quea nommé en lieu et place deà titre de ministre de la Justice.Le nouveau ministre de la Justice,, a pratiqué durant deux ans comme avocat en litige chez Fasken à Toronto, de 2001 à 2003. Il venait d’être admis au barreau de l’Ontario.Si le nouveau ministre détient un baccalauréat en droit de l’Université de Toronto, il avait précédemment étudié à l’Université McGill. Il possède un baccalauréat ès arts, en science politique et histoire de l’université montréalaise.Après son passage chez Fasken, Arif Virani devient avocat de la Couronne en droit constitutionnel chez le Procureur général de l’Ontario. Il a exercé deux ans à l’étranger durant un congé sabbatique. Il pratique d’abord comme consultant juridique en Inde, puis avocat adjoint en Tanzanie, où il poursuit les auteurs du génocide rwandais.Arif Virani est devenu député en 2015, dans la circonscription de Parkdale-High Park à Toronto.Comme ministre de la Justice, Arif Virani remplace David Lametti, avocat admis au barreau du Québec en 1998. David Lametti détient une maîtrise en droit de la la faculté de droit de Yale et un doctorat en droit de l'université d’Oxford. L’ancien ministre a enseigné à la faculté de droit de l’Université McGill, où il a été directeur de l'Institut de droit comparé, de même que directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle.