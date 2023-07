Mes Saro Turner et Andrea Roulet. Source: LinkedIn

Cette demande d’action collective a été intentée le 21 juillet dernier par un consommateur nomméqui a acheté un ordinateur portable Lenovo en ligne pour 1120 $, en mai 2023.Lors de l’achat, le produit était annoncé avec un prix normal, une valeur de rabais et un prix de rabais. Après plusieurs vérifications, le requérant a remarqué qu’il avait acheté le produit au prix habituel pour lequel il est habituellement vendu.Dans cette demande d’action collective, les défendeurs déclarent que les ordinateurs portables Lenovo sont généralement vendus à un prix courant et sont offerts à un rabais important, souvent pour une durée limitée.En pratique cependant, les ordinateurs portables Lenovo sont rarement, voire jamais, vendus à ce prix sans remise et sont plutôt presque toujours offerts et vendus à un soi-disant rabais. Les consommateurs seraient donc trompés en leur faisant croire que le produit qu'ils ont acheté est généralement proposé à un prix plus élevé et a plus de valeur qu'il ne le fait réellement.Les avocats représentant Alexandre Lafrance sont Mesetdu cabinet Slater Vecchio.Le groupe de cette action collective représente ici :« Toutes les personnes physiques et morales de la province de Québec qui ont acheté un ou plusieurs ordinateurs portables Lenovo auprès de Lenovo, Walmart et/ou Best Buy à un prix inférieur au prix régulier indiqué, y compris un sous-groupe de consommateurs qui ont acheté un ou plusieurs portables Lenovo pour leur usage personnel à partir de la date à laquelle les ordinateurs portables Lenovo ont été mis en vente pour la première fois au Québec jusqu'à la date à laquelle cette action a été intentée ».Le requérant réclame donc à Lenovo, Walmart et Best Buy de cesser le comportement actuel dans leurs futures représentations commerciales de ses ordinateurs portables.Il demande également à la défenderesse de payer aux membres du groupe des dommages-intérêts en plus des dommages punitifs.