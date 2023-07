Lina Mercier. Source: LinkedIn

dit avoir le privilège d’occuper désormais le poste de parajuriste senior chez Bennett Jones, et d’ainsi « contribuer au développement et au succès du nouveau bureau de Montréal ».Elle a travaillé auparavant chez Blakes, ainsi que chez DS Avocats Canada, à Montréal. Elle a aussi été parajuriste senior chez MDF Commerce pendant près de six ans. Elle a par ailleurs passé quelques années chez Osler en droit des sociétés et chez Robic en droit corporatif.Sur sa page LinkedIn, elle précise qu’elle est spécialisée en droit des sociétés depuis 2007 et qu’elle assiste les avocats « dans la préparation des documents nécessaires aux constitutions en société, organisations, modifications, prorogations, dissolutions, fusions, acquisitions, réorganisations et autres transactions d’actions ».« J'assiste également les avocats lors de la vérification diligente et clôture de différentes transactions, souligne-t-elle. Mon expertise s'étend également aux valeurs mobilières, à la gouvernance, et au financement d'entreprises. »Lina Mercier a commencé sa carrière en effectuant un stage chez Heenan Blaikie et est diplômée de l’Université Laval.